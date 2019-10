Polícia encontra homem que matou funcionário de conveniência na Capital

Após a confissão, o Antônio indicou onde escondeu a faca utilizada no crime - Foto: Divulgação

Foi preso na manhã de ontem (14), Antônio Carlos Rabelo Menezes, 33, após confessar o assassinato de um homem de 38 anos na última quarta-feira (9). Após a confissão, o Antônio indicou onde escondeu a faca utilizada no crime.

Após tomaram conhecimento do crime, os policiais passaram a trabalhar com indícios de autoria e materialidade do delito. Depois dos primeiros levantamentos, os agentes conseguiram informações sobre o possível autor do crime, incluindo dados sobre sua qualificação e paradeiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime teria ocorrido no dia (9), na Avenida Ceará, esquina com a Rua São Borja, na Vila Gomes na Capital, e a vítima foi encontrada caída na calçada, com um corte causada por uma arma branca na região da cintura.

A vítima trabalhava em uma conveniência na região, e foi levada para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma testemunha, informou ao dono da conveniência, que Antônio tentou roubar a bicicleta do mesmo (na saída do trabalho), que reagiu e acabou sendo ferido com uma faca na região da cintura.

A testemunha teria indicado ainda a qualificação e possíveis paradeiros do suspeito, que foi posteriormente localizado e preso pelo crime.

O autor do crime alega que recebeu um tapa no rosto e por isso cometeu o crime. A polícia trabalha com a suspeita dos homens ter uma rixa antiga.

Após ser preso, Antônio foi conduzido até a sede da Derf, para os devidos procedimentos legais.