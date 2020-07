Polícia descobre contrabando de celulares e eletrônicos que eram levados em veículo guinchado

Contabando estava dentro de veículo em cima de guincho - (Foto: Divulgação PM)

Na manhã de domingo (05), a guarnição da Polícia Militar em Nova Porto XV de Novembro apreendeu celulares e diversos produtos eletrônicos oriundos do Paraguai que eram transportados num veículo guinchado.

Os policiais realizavam policiamento no Posto Fiscal do Distrito, quando abordaram o caminhão guincho que rebocava um veículo GM Astra com placas de Ibitinga/SP. Ao realizar uma vistoria no veículo (GM Astra), a guarnição constatou que o mesmo estava carregado com celulares e outros eletrônicos que entraram ilegalmente no País. Dois homens, sendo um de 40 e outro de 52 anos de idade, se apresentaram como donos das mercadorias. Eles relataram que adquiriram os produtos em Ponta Porã/MS e que revenderiam no interior de São Paulo.

Diante dos fatos as mercadorias foram apreendidas mediante termo e posteriormente encaminhadas à Receita Federal em Campo Grande/MS. Os dois homens foram qualificados e responderão pelo delito de Descaminho.