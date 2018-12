Polícia cumpre mandado na casa do vereador Marcello Siciliano sobre caso Marielle

A casa do vereador do Rio Marcello Siciliano (PHS) é alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 14, segundo a TV Globo. A ação tem relação com os assassinatos da vereador Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que completa nove meses nesta Sexta-feira. 14. No local, os agentes apreenderam um tablet, um computador, HD e documentos. O vereador não foi encontrado em casa.

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) do Rio Já haviam ido às ruas nesta quinta-feira, 13, para tentar cumprir 15 mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados à morte de Marielle e Anderson.