Polícia Civil realiza incineração de mais de 9 toneladas de drogas apreendidas pela DENAR

Nesta sexta-feira (12), a A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, realizou a incineração dos entorpecentes apreendidos e que se encontravam nas dependências da Especializada. O ato de destruição das drogas contou com a presença de membros do Ministério Público Estadual, Vigilância Sanitária, Secretária de Estado de Saúde e Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.

Ao todo foram incinerados 9.185.485,80 (nove mil, cento e oitenta e cinco quilos, quatrocentos e oitenta e cinco gramas e oitenta decigramas) de drogas, sendo mais de 9 toneladas de maconha e mais 13 quilos de cocaína e derivados.

A destruição dos entorpecentes foi realizada em um frigorífico localizado na saída para Aquidauana.