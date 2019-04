Polícia Civil prende trio envolvido com esquema de depósito e distribuição de drogas na Capital

A prisão ocorrreu no Jardim Los Angeles e Caiobá - Foto: Divulgação/Assessoria

Na tarde desta segunda-feira (29), Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, conseguiu prender três pessoas pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas.

A prisão ocorreu em locais distintos, tendo início no Jardim Los Angeles, onde Anderson Alves Spadini de 32 anos, que transitava com um veículo Ford Courier, e transportava 8 tabletes de pasta-base divididos em duas sacolas.

Após sua prisão, a equipe foi a um outro imóvel sob sua responsabilidade, utilizado como depósito, situado na Rua José Antônio Saraiva, também no Jardim Los Angeles Los Angeles, onde foram localizados mais 10 tabletes de pasta-base dentro de uma mochila.

Uma segunda equipe da Especializada efetuou a incursão no imóvel situado na Rua Benito Bolzan, Portal Caiobá, local em que Anderson recebeu toda a droga que transportava e que tinha em depósito. No imóvel moravam Jainiel Bandeira Viana de 33 anos e Paulo Henrique Garcia da Silva de 36 anos. Lá também foi apreendida uma motocicleta com suspeita de adulteração em seus sinais identificadores e de propriedade de Jainiel.

A droga totalizou 24 tabletes, com peso de 24.711g. Após as apreensões, todos foram conduzidos à DENAR, sendo autuados em flagrante delito.