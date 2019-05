Polícia Civil prende suspeito de homicídio com armas, munições e rádio comunicadores em residência

Jobson que já tem outras passagens pela polícia é investigado pelo homicídio de um homem ocorrido em junho de 2018 e como não possui documentação e nem autorização para posse do armamento e das munições, foi dada a voz de prisão - Foto: Divulgação/Assessoria

Na manhã de ontem (02), uma equipe do Setor de Investigações Gerais da 5ª Delegacia de Campo Grande – MS, prendeu Jobson Simenes Meza Junior de 33 anos, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e por desenvolver clandestimante atividades de telecomunicação.

Foram localizados no bar e residência de Jobson, localizado na Rua Conde de Pinhal no Jardim Colibri uma pistola da marca taurus calibre 765mm com numeração suprimida; uma pistola da marca Taurus, calibre 380; duas munições de calibre restrito 357 magnum, uma munição de calibre restrito 45 auto, uma munição de calibre restrito 22 magnum, oito munições de calibre 38, quinze munições de calibre 765mm, 55 munições de calibre 380, uma munição de fuzil calibre 7,62, quatro rádios comunicadores, dois celulares, 11 cartuchos deflagrados de calibre 38, e uma jetloader para revolver seis tiros.

Jobson que já tem outras passagens pela polícia é investigado pelo homicídio de um homem ocorrido em junho de 2018 e como não possui documentação e nem autorização para posse do armamento e das munições, foi dada a voz de prisão, que foi conduzido, juntamente com o material ilícito até a 5ª Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis.