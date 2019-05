Polícia Civil prende quadrilha que "pescava" depósitos realizados em caixas eletrônicos de várias cidades Estado

Eles atuavam em Campo Grande, São Gabriel D’Oeste, Aquidauana, Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes e Sidrolândia - Foto: Divulgação/Assessoria

A Polícia Civil através da Delegacia de Repressão de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros - GARRAS, apresentou nesta sexta-feira (10), uma quadrilha que praticava furtos a caixas eletrônicos em diversas cidades do Estado “pescando” os envelopes com depósitos em dinheiro.

Luiz Gustavo Cavalheiro, seu irmão Luiz Fernando Cavalheiro, Juan Daniel e Atilando Batista da Costa, foram identificados por imagens dos circuitos de segurança das agências bancárias que flagraram as ações dos criminosos em 11 delitos. Dois integrantes da quadrilha estão foragidos.

Juan Daniel estava preso desde de fevereiro após roubar uma agência bancária de Mato Grosso do Sul. Sua prisão aconteceu em um motel, na cidade de São Paulo. Após a prisão de Juan, de dentro do presídio, ele teria instruído o irmão, identificado como Érick, para ensinar pessoas a ‘pescar’ dinheiro dos caixas eletrônicos.

De acordo com o delegado titular do GARRAS – Dr. Fábio Peró, as ações dos bandidos estavam acontecendo desde fevereiro deste ano. Eles atuavam em Campo Grande, São Gabriel D’Oeste, Aquidauana, Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes e Sidrolândia.

Delegado Dr. Fábio Peró

Atilando Batista da Costa trabalhava como motorista de aplicativo e passava informações para uma quadrilha especializada de roubos de carros.

O bando do qual ele fazia parte rendia as vítimas, que ficavam reféns até os outros integrantes da associação criminosa levarem os carros para a Bolívia ou Paraguai. O grupo foi preso neste mês pelos policias da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).