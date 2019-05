Polícia Civil prende dono de farmácia que adulterava prazo de validade de medicamentos no Jardim Los Angeles

Posteriormente, os policiais se dirigiram a outra farmácia de sua propriedade, denominada Drogaria Brasil Popular, localizada na Avenida dos Cafezais, onde também foram encontrados produtos na mesma situação - Foto: Divulgação/Assessoria

Em uma investigação, a Polícia Civil, DECON, em ação conjunta com o PROCON/MS, receberem denúncias de que a farmácia Drogaria do Povo, localizada no Jardim Los Angeles, estaria vendendo produtos vencidos (medicamentos e artigos de perfumaria) falsificando as etiquetas.

Conforme o levantamento, o proprietário do estabelecimento, identificado como Aleixo Gonçalves Larrea de 34 anos, suprimia a data de validade por meio de processo de abrasão ou recorte da parte indicativa e inseria novo prazo com a fixação de etiquetas adesivas feitas por ele.

Posteriormente, os policiais se dirigiram a outra farmácia de sua propriedade, denominada Drogaria Brasil Popular, localizada na Avenida dos Cafezais, onde também foram encontrados produtos na mesma situação. Ainda durante a fiscalização, também foram encontrados seis carimbos de profissionais de medicina, com nomes diversos e com CRM, havendo indícios de que os mesmos estariam sendo utilizados com o intuito de falsificar receitas médicas, fatos este que também será objeto de investigação por meio da instauração de Inquérito Policial.

Aleixo Gonçalves Larrea foi conduzido preso à DECON, onde foi autuad o em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90 (vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo), cuja pena varia de 02 (dois) a 05 (cinco) de detenção.