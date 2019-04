Polícia Civil prende casal e jovem que traficavam drogas no bairro Aero Rancho

Cada porção localizada posteriormente no imóvel do casal tinha embalado em conjunto um papel de seda para confecção de um cigarro de maconha - Foto: Divulgação

Na tarde desta segunda-feira (15), Policiais Civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR prenderam duas pessoas pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, no bairro Aero Rancho, na Capital. Com eles foram apreendidas 82 porções de maconha, além de 2 tabletes da mesma droga e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em dinheiro trocado, bem como petrechos para preparo da droga.

Wanderlley Gomes Marinho de 21 anos e Lauriane Bianca da Silva Rojas de 19 anos vendiam o entorpecente, sendo que ele tinha parte das drogas no bolso (2 porções) e ela guardava o dinheiro. Cada porção localizada posteriormente no imóvel do casal tinha embalado em conjunto um papel de seda para confecção de um cigarro de maconha.

Após as apreensões, ambos conduzidos à DENAR, sendo autuados em flagrante delito.

Em outra ação, nos policiais civis prenderam Daniel Loureiro Gambeloni de 19 anos, também pelo crime de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas 3 porções e 1 cigarro de maconha, além de 1 pedra de 7g de pasta-base (que renderia no mínimo 20 porções) além de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) em dinheiro trocado e petrechos para preparo de droga.

O flagrante aconteceu ao mesmo tempo em que o casal que comercializava maconha era preso na residência em frente e restou apurado que Daniel mantinha a droga em pedra bruta, a fracionando conforme interessados chegassem para adquirir o entorpecente.