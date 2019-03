Polícia Civil prende autor de homicídio com duas armas de fogo e nota de dinheiro falsa

Da Redação com Assessoria

Na tarde desta segunda feira (18/03), a Polícia Civil através do SIG da 5ª Delegacia, em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão, prendeu Maurício da Fonseca Araújo (24) vulgo 'Nenê', por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, na qualidade de número suprimido e por moeda falsa.

A equipe de policiais cumpriu o mandato no bairro Vespasiano Martins onde foi encontrado um revólver de calibre 38 municiada com 6 munições, uma nota falsa de R$ 50,00 e cerca de 7 celulares de origem duvidosa.

A equipe então efetuou a prisão do autor em uma residência na rua Leão Zardo no Jardim Caioba II, onde também foi encontrada uma segunda arma de fogo, outro revólver de calibre 38 carregado com 6 munições intactas.

Maurício, é autor de pelo menos três homicídios ocorridos na área de atuação da 5ª DP em que as vítimas são todas da mesma família.

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão a Maurício e o mesmo foi encaminhado junto com o material ilícito e as armas de fogo para a 5ª Delegacia de Campo Grande onde foi apresentado a autoridade policial para as providências cabíveis.