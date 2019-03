Polícia Civil participa de treinamento antipânico em colégio de Campo Grande

De acordo com a instituição, o objetivo do treinamento é promover a segurança e fornecer aos alunos, as orientações necessárias para agir diante de uma situação real de pânico ou emergência - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Civil, participou com o Grupo de Operações e Investigações – GOI, de um treinamento antipânico promovido pelo Colégio Adventista aos alunos do Ensino Fundamental. Além da Polícia Civil, a simulação contou com a presença do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e uma equipe de paramédicos.

De acordo com a instituição, o objetivo do treinamento é promover a segurança e fornecer aos alunos, as orientações necessárias para agir diante de uma situação real de pânico ou emergência.

O diretor do colégio, Lucas Henrique Bitencourt, ressaltou que o programa faz parte do planejamento da escola seguindo um cronograma voltado à segurança dos alunos e funcionários da instituição.