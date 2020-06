Polícia Civil não descarta que idosa tenha sido estuprada antes de ser morta

Delegacia de Polícia Civil de Aparecida - (Foto: Reprodução)

A investigação em torno do assassinato de uma idosa, 76, em Aparecida do Taboado continua. O crime aconteceu na noite da última segunda-feira (15), mas a Polícia Civil do município divulgou ontem (16) que investiga se a idosa foi estuprada pelo rapaz, 25, que foi preso em flagrante escondido na casa da mãe na região. A filha afirmou a polícia ter encontrado a idosa morta e seminua. Além da idosa, seu companheiro, 68, também foi agredido.

O assaltante invadiu a casa dos idosos e os agrediram. Antes de fugir, o suspeito foi surpreendido por familiares das vítimas. O corpo da idosa foi encontrado dentro de um dos cômodos e a casa estava toda revirada. Já o idoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, o assaltante conseguiu fugir pelos fundos da residência.

Conforme o boletim de ocorrência, o jovem estava com uma corrente dourada que era da idosa. O caso foi registrado como roubo qualificado que resultou na morte da vítima. Com informações do G1 MS.