Polícia Civil intervém em resgate de criança sequestrada pelo próprio pai em Ponta Porã

Da redação com assessoria

A menina estava em um vilarejo localizado na cidade de Santa Rosa e a ação cominou na entrega da criança - Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Ponta Porã foi acionada e tomou conhecimento de que uma criança havia sido sequestrada pelo próprio pai e levada para o Paraguai. A mãe da criança tentou contato via telefone e por meio de redes sociais, porém o acusado havia desativado todos os endereços eletrônicos e em um último contato ameaçou a mãe da criança dizendo que estava no na cidade de Chaco no Paraguai e caso ela acionasse a polícia, nunca mais iria ver sua filha novamente.

Foram realizados levantamento de informações até a localização da criança de apenas 1 ano e 4 meses de idade. O delegado de Polícia Civil de Ponta Porã, Mikaill Alessandro Gouvêa Faria foi o primeiro interventor e se encarregou também da negociação, realizando todas as tratativas para a entrega da criança à mãe.

As negociações iniciaram por volta das 14h do dia 1° e terminaram por volta das 5h da manhã deste sábado (2), quando foi convencido pelo delegado a entregar a criança para a mãe. A menina estava em um vilarejo localizado na cidade de Santa Rosa e a ação cominou na entrega da criança.