Polícia Civil esclarece incêndio ocorrido no Jardim Monumento na Capital

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia, esclareceu um incêndio criminoso ocorrido no fim de dezembro do ano passado, no Jardim Monumento, que destruiu completamente a residência de Rosimeire Almeida Paz. O autor foi identificado como Rodrigo Garcia da Silva, que já foi indiciado e responderá pelo crime.

Segundo as investigações, o autor confessou o crime, e alegou que o objetivo seria encontrar os objetos furtados pelo filho da proprietária da residência, conhecido como 'Maiki' ou 'Gordinho'.

Apurou-se que 'Gordinho', no dia do crime, teria cometido um roubo próximo a pizzaria onde o autor do crime estava e que por este motivo resolveu ir até residência da técnica de enfermagem na tentativa de recuperar os objetos do furto.

De acordo com as alegações do autor, como não havia ninguém na casa, fez uso de um isqueiro, e colocou fogo no imóvel o qual foi totalmente destruído.

O crime aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado e a dona do imóvel localizado no Jardim Monumento, Rosimeire Almeida Paz, 42 anos, moradora perdeu todos os móveis, documentos pessoais e uma moto Honda CG Fan em um incêndio que aconteceu em sua residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, na hora que começou o fogo a dona da casa estava trabalhando e por isso não havia ninguém na residência, e a vizinha de Rosimeire que percebeu o incêndio e avisou a proprietária. Ao chegar em casa o Corpo de Bombeiros já estava no local.