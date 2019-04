Polícia Civil desarticula quadrilha que causou prejuízo ao desviar carnes que eram revendidas clandestinamente na Capital

Da Redação com Assessoria

Dessa forma, os autores responderão pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa - Foto: Ilustração

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante nesta terça-feira (2), Fabio Roberto Garcia, Felipe Henrique Conceição da Silva e José Dalmiro Pereira, pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Os autores desviaram, ao longo de aproximadamente cinco meses, R$ 500 mil reais em carnes bovinas e suínas, que eram revendidas clandestinamente.

Os autores foram presos após serem flagrados furtando, nesta terça-feira cerca de 200 kg de carne bovina e suína avaliadas em mais de R$ 4.000,00 que pertenciam ao proprietário de um mercado da Capital.

Consta no boletim de ocorrência, que os três autores mantinham associação criminosa estável com o objetivo de desviarem parte das carnes compradas pelo patrão, e que eram revendidas posteriormente. Os autores utilizavam da confiança do patrão para desviarem os produtos.

Foi apurado que os autores há cerca de cinco meses estariam desviando os produtos.

Dessa forma, os autores responderão pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança e associação criminosa.