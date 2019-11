Polícia cumpre mandado de prisão contra quadrilha que matou estupradora de criança

Érica Rodrigues Ribeiro, 29 anos, foi encontrada morta na cidade de Três Lagoas, assassinada com 40 facadas, vítima do chamado ‘tribunal do crime’ - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi realizada na manhã de ontem (31) em Três Lagoas, distante há 326 km de Campo Grande, a Operação Hallowen, que teve como finalidade cumprir 18 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão.

A operação é um desdobramento das investigações do crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 3 de setembro deste ano, resultando no assassinato de Érica Rodrigues Ribeiro, 29. A execução foi feita por integrantes da organização criminosa PCC, pois Érica teria abusado sexualmente uma menina de 8 anos de idade, fazendo filmagens e mandando para o seu marido que estava preso.

Durante a investigação foram identificadas 19 pessoas envolvidas, sendo 13 integrantes do PCC. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva. Todos tiveram participação no julgamento e execução de Érica. O fato aconteceu via conferência telefônica, com a participação de pessoas distribuídas por todo o Estado, principalmente mulheres, com funções de comando dentro da facção criminosa.

Durante as investigações, a equipe apurou que boa parte das mulheres envolvidas no julgamento e execução do crime também estão envolvidas no homicídio ocorrido em 27 de agosto deste ano, na cidade de Corumbá. Há indícios de um outro Tribunal do Crime para julgar Daniele Pereira de Magalhães, 17, pois segundo consta, a jovem estava sendo acusada de ser simpatizante da facção Comando Vermelho, facção rival do PCC.

Morte de Érica

O corpo de Érica - Foto: Eliton Chaves

Érica Rodrigues Ribeiro, 29 anos, foi encontrada morta na cidade de Três Lagoas, assassinada com 40 facadas, vítima do chamado ‘tribunal do crime’. O corpo da jovem foi encontrado na Cascalhadeira, às margens do rio Sucuriú, no dia 3 de setembro.