Polícia apreende carreta com 32 toneladas de produto perigoso de sucatas de baterias e autua empresa em R$ 32 mil

Produtos estavam dentro de carreta - Produtos estavam dentro de carreta

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo, que trabalham na operação Corpus Christi, apreenderam hoje ontem à tarde, um caminhão transportando ilegalmente uma carga com 32.000 kg de sucatas de baterias usadas (produtos perigosos). O transporte do material perigoso, que seguia de Campo Grande para Londrina (PR), era efetuado sem a licença ambiental e não havia no veículo as placas com os rótulos de riscos obrigatórios pelas normas para o transporte de produtos perigosos.

A carga foi apreendida no Posto Fiscal de Ilha Grande, a 12 km da cidade de Mundo Novo. O veículo carregado com o material perigoso para o ambiente, pertencente a uma empresa com domicílio jurídico em Campo Grande, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, juntamente com o condutor. A empresa proprietária da carga foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 32.00,00.

Os responsáveis pela empresa e o condutor poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.