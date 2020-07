PMA prende homem por posse ilegal de arma de fogo e suspeita por caça de animais silvestres em Bela Vista/MS

Homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e caça de animais silvestres em MS - (Foto:Divulgação/PMMS )

Um homem foi preso pela Polícia Miliar Ambiental (PMA) na madrugada de hoje (07) suspeito dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição, e caça de animais silvestres. O caso ocorreu enquanto as autoridades realizavam fiscalização ambiental numa propriedade rural no município de Bela Vista, a 309 quilômetros de Campo Grande, na rodovia MS 472, região conhecida como Apaporé, a 20 quilômetros da cidade.

Durante abordagem, os PMs encontraram no carro do infrator (veículo Nissan com placas do Paraguai) um rifle calibre 22, oito munições intactas e duas deflagradas. A arma e munições não possuíam documentos e foram apreendidas. Apesar de não encontrar nenhuma carcaça de animal silvestre, a PMA suspeita que o homem estaria praticando caça a animais que tivessem às margens da estrada, especialmente por causa das munições deflagradas.

O suspeito não tinham o certificado de registro e porte das armas e nem autorização de caça, e foi levado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Bela Vista, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A pena para este crime é de dois a quatro anos de prisão.