PMA de Miranda conta detalhes do resgate de homem desaparecido em área alagada por enchentes

Na madrugada desta quarta-feira (28), dois policiais militares de Miranda – distante 206 quilômetros de Campo Grande – resgataram um homem que estava desaparecido nas áreas alagadas da cidade devido às recentes enchentes.

De acordo com Cabo Augusto, associado da ABSSMS, ele e Sgto. Ferreira foram acionados pela Rádio Patrulha do município por volta das 23h30, que os informou a respeito de um homem que estava desaparecido no bairro Morada do Pantanal, área que se encontra alagada devido às enchentes que ocorreram na cidade nos últimos dias. Imediatamente, eles partiram em busca da vítima.

Assim que acionada, a PMA se deslocou até o local, onde pescadores já haviam tentado encontrar o homem desaparecido, mas sem êxito. Aproximadamente uma hora e meia depois, os policiais militares ambientais encontraram o homem identificado como Aparecido, que, aparentemente, apresenta problemas mentais.

Aparecido estava se segurando em uma árvore, mas já apresentava sinais de fraqueza. Os policiais militares ambientais efetuaram o resgate o mais rápido possível e lutaram contra a forte correnteza para conseguir salvá-lo. Para Cabo Augusto, o êxito do resgate se deu, principalmente, pela agilidade com que

a PMA chegou ao local.

“Ele estava muito fraco, não aguentaria muito tempo preso à árvore, nesse sentido o trabalho da Rádio Patrulha de Miranda, que nos acionou rapidamente, foi fundamental para que o resgate tivesse êxito”, afirma Cabo Augusto. O homem foi levado ao hospital e passa bem. O presidente da ABSSMS, Thiago Monaco Marques, ressalta a agilidade dos policiais militares ambientais e parabeniza-os pelo trabalho.

Sem dúvida, a presteza e agilidade da equipe da PMA foi fator determinante no êxito do resgate e na preservação da vida desse senhor.