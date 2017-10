PMA captura lagarto dentro do espaço entre o motor e radiador de caminhão

Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em no local de difícil acesso - Divulgação/PMA

No sábado (28), Policiais Militares Ambientais de Naviraí capturaram um animal silvestre da espécie Teiú (Tupinambis Merianae) no perímetro urbano da cidade. A PMA foi acionada por um caminhoneiro (50), que quando foi verificar as condições do veículo antes de viajar, percebeu o animal que estava alojado dentro da caixa do radiador.

Para capturar o animal foi necessário levantar a cabine do caminhão, pois o bicho estava em no local de difícil acesso. Com o auxilio de uma pinça, os Policiais conseguiram fazer a captura do animal que aparentava estar em boas condições de saúde e não apresentava lesões. Diante disso, o lagarto foi solto na área rural do município de Naviraí.