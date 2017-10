PMA autua paulista dono de rancho pesqueiro por construção ilegal à margem de rio Miranda

O infrator (53) foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 pela construção ilegal, além de responder por crime ambiental - Divulgação

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Águas do Miranda, em Bonito, em fiscalização ambiental no município, localizou ontem (30) à margem do rio Miranda, o desmatamento das matas ciliares para a realização de uma obra.

O proprietário de um rancho pesqueiro, residente em Sebastianópolis do Sul (SP), realizou a derrubada de vegetação da área de preservação permanente (APP) de mata ciliar, sem autorização do órgão ambiental.

O desmatamento foi realizado para a construção de uma escada em alvenaria de 2 metros de largura por 20 metros de comprimento, inclusive, com corte de barranco do rio, o que aumenta o risco de erosão de margem. As atividades foram interditadas.

O infrator (53) foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 pela construção ilegal. O autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos de detenção.