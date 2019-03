PM divulga balanço de ações realizadas na semana do Carnaval no Estado

Carlos Ferreira com Assessoria

Foram abordados cerca mais de 23 mil pessoas - Foto: Divulgação

Com o período de Carnaval no Estado, o indice de atuação dos meliantes aumentam para cometer crimes contra a sociedade. Pensando nisso a presença da Polícia Militar (PM) foi reforçado nos pontos de folia. Na tarde desta segunda-feira (11), a PM divulgou o balanço das ações realizadas na semana de folia, do dia 4 à 10 de março.

Confira os resultados do Balanço Semanal:

ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL

Pessoas Abordadas - 23.025

Veículos abordados - 13.285

Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) - 47

Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito - 212

Armas de Fogo apreendidas - 22

Capturas de foragidos - 86

Pessoas conduzidas às delegacias - 633

Notificações Ambientais - 19

Autos de Infração de trânsito lavrados - 1.684

Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) - 2.162

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, agradece os esforços da Polícia Militar que atuou para garantir que esse período festivo de carnaval fosse seguro para as famílias e deseja que a segurança pública unida continue desempenhando seu papel respeitando as atribuições de cada órgão.