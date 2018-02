PM apreende carreta com quase quatro toneladas de maconha que seria levada para SP

Depois do interrogatório e evidências, a dupla acabou assumindo que estavam transportando milho e maconha para o interior de São Paulo e que o veículo Jeta fazia o serviço de batedor - Foto: Raphael Potter / RPC

Na tarde dessa quarta feira (21), policiais militares da Força Tática em conjunto com a Rádio Patrulha do 16º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que fica sediado no município de Fátima do Sul, apreenderam uma carga de quase quatro toneladas de maconha na rodovia MS-376.

Os policiais realizavam fiscalização dos veículos na saída para a cidade de Dourados, quando abordaram um veículo Jeta, com placas de Brasília (DF). O motorista durante a abordagem relatou uma história cheia de contradições sobre seu itinerário gerando suspeita de que poderia ser um carro batedor.

Diante de suspeitas os policiais seguiram pela rodovia MS-376 em direção a Dourados, quando abordaram uma carreta com placas de São José do Rio Preto. O motorista do veículo também apresentou nervosismo e contradições, não sabendo informar qual o destino da carga de milho.

Depois do interrogatório e evidências, a dupla acabou assumindo que estavam transportando milho e maconha para o interior de São Paulo e que o veículo Jeta fazia o serviço de batedor.

A carreta foi conduzida para Dourados, onde foi realizada a descarga do milho. Em seguida retornou para Fátima do Sul, onde foi descarregada e pesada a droga, totalizando 3.941 quilos. De acordo com as informações dos envolvidos, a maconha foi adquirida em Amambai, e teria como destino São José do Rio Preto (SP).

Foi dada voz de prisão para a dupla e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul.