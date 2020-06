PM aborda mais de 13 mil pessoas e registra seis mortes no trânsito

O balanço registra ainda seis mortes nas rodovias estaduais no feriado prolongado - Foto: Divulgação

A Operação Corpus Christi, realizada pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, abordou 13.904 pessoas durante os quatro dias de operação, iniciada no dia 10 de junho e encerrada nesta segunda-feira (15.6). Ao todo, 427 pessoas foram presas ou apreendidas encaminhadas para delegacias e mais 50 foragidos da Justiça foram recapturados. O balanço registra ainda seis mortes nas rodovias estaduais no feriado prolongado.

O Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMRv) fiscalizou e abordou 2.081 mil veículos e 4.162 mil pessoas nas rodovias estaduais. A ação resultou em 148 autos de infrações de trânsito e atendeu cinco acidentes que implicaram em sete envolvidos lesionados e seis mortes.

Já o batalhão da Polícia Militar Ambiental (PMA) com sua vertente exclusiva à pesca (Big Fish) autuou 30 pessoas, 24 por pesca, sendo 17 por crime de pesca predatória e sete por pesca sem licença. E a aplicação de R$ 92.140,00 em multas. Os policiais militares ambientais também apreenderam 90 quilos de pescado e mais 86 redes de pesca, medindo quase 5 mil metros e mais 16 espinheis, medindo 650 metros, com 1.950 anzóis, além da apreensão de 453 anzóis de galho, cinco tarrafas e 16 boias.

Nesta operação foram apreendidos sete barcos, uma lancha e sete motores de popa com tanques. Ressalta-se que alguns juízes estão dando perdimento ao estado desses materiais utilizados em pesca predatória.

Com relação a outros crimes de natureza ambiental, seis foram autuados, sendo um por transporte ilegal de produtos perigosos (carcaças de baterias), dois por atividade potencialmente poluidora sem a licença ambiental, um por transporte de motosserra ilegal, um por desmatamento e um por transporte ilegal de carvão.

Conforme a Polícia Militar, a Operação Corpus Christi contou com a participação de 841 policiais militares e foram elaboradas 762 notificações de trânsito. Ao todo, 7.083 mil veículos foram abordados, 128 removidos ao pátio do Detran/Ciretran.

Há ainda registro de 31 armas de fogo apreendidas. A operação ainda apreendeu 3.508.865 quilos de drogas como maconha, 20 quilos de skunk e 69 gramas de cocaína e derivados e mais 1.110 maços de cigarros.