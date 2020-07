Pizzaria com mais de 50 pessoas aglomeradas é interditada em Campo Grande

Além da pizzaria, mais 24 estabelecimentos foram fechados durante operação de fiscalização do cumprimento do toque de recolher, estabelecido das 23h às 5h. - (Foto: Divulgação/Guarda Municipal)

Nem aí. Mesmo com todas os pedidos e medidas de segurança, parece que algumas pessoas ainda não tiveram a noção da gravidade do coronavírus em Campo Grande. Na noite de ontem (3), uma pizzaria lotada de clientes aglomerados foi interditada em uma operação de fiscalização da Guarda Municipal.

A pizzaria que fica na Rua Ceará, próxima da Coronel Antonino estava com várias pessoas sem o distanciamento social imposto e sem uso de máscaras. Mais de 50 pessoas estavam no local. A fiscalização foi acompanhada por equipes da Vigilância Sanitária e da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana).

Além da pizzaria, mais 24 estabelecimentos foram fechados durante operação de fiscalização do cumprimento do toque de recolher, estabelecido das 23h às 5h. Quatro festas também foi finalizada e em imóveis particulares. No total, 178 foram abordadas durante operação da Guarda Municipal.