Pitbul escapa de residência e ataca duas crianças

Na tarde de ontem (26), um Pitbull atacou duas crianças em Coxim, a 254 km de Campo Grande. As crianças de três e cinco anos foram mordidas nas nádegas e no rosto, sendo encaminhadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Conforme o site Coxim Agora, o proprietário alegou que o cachorro escapou após deixarem o portão aberto e se prontificou a arcar com as despesas das vítimas. Segundo as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o cão apareceu no local e os irmãos possivelmente teriam jogado uma bicicleta no cachorro, fazendo com que ele atacasse as crianças.

