Pistoleiros invadem residência na fronteira e executam dois; um deles era oficial da polícia paraguaia

Homens foram executados por pistoleiros na fronteira - Foto: Porã News

Luís Alberto Gimenez Paranderi, 52 anos, e Dario Milciades Morinigo Acosta, 30 anos, foram executados por pistoleiros após terem residência invadida nesta sexta-feira (25), em Pedro Juan Caballero. Dario era suboficial da polícia paraguaia

Segundo o site Porã News, a suspeita é que a dupla execução tenha relação com a guerra pelo controle do crime organizado e do narcotráfico na região de fronteira.

Investigadores da Divisão de Homicídios e investigadores da Polícia Técnica e da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis com o apoio da promotora de justiça Camila Rojas realizaram os procedimentos de rigor e encaminharam o corpo ao IML da cidade para posterior entrega aos familiares.