Pistoleiros assassinam mulher em barraco na linha internacional Brasil e Paraguai

Uma mulher que morava em um barraco próximo a linha de fronteira Brasil e Paraguai, em Ponta Porã, foi assassinada na noite de sábado por pistoleiros desconhecidos.

A única testemunha é o companheiro da mulher, que estava dentro do barraco preparando o jantar quando ouviu tiros do lado de fora. Ele a avistou caída no chão e dois homens saindo do local. Apesar de morar com ela há seis anos, o homem não sabia o nome completo ou quem são os familiares da mesma, que também não possuia documentos, conhecida na região apenas como Diana Negona.

A perícia identificou que os assassinos usaram pistola 380 no crime.