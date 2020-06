Pistoleiros anunciando ser da Polícia executam homem em frente a bar de Ponta Porã

Pistoleiros armados com fuzil mataram João Victor Flores, 25 anos, na noite deste domingo em Ponta Porã. O homem estava na calçada de um bar, na rua Tiradentes, quando homens armados com fuzis e pistola o abordaram e executaram com vários tiros.

Segundo a Polícia Civil, Flores estava em uma Hillux com a namorada e estacionou em frente a um bar para comprar bebidas, às 20h. Quando retornava para a camionete, dois carros, um Ford KA branco e um Fiesta cinza, pararam e quatro homens encapuzados desceram com armas em punho dizendo ser da polícia. Eles mandaram a namorada voltar para o bar e ordenaram que Flores se deitasse no chão, quando efeturaram vários disparos e fugiram com o celular dele.

Moradores da região chamaram socorro, mas João Flores já estava morto. A polícia analisa imagens de segurança para identificar os atiradores