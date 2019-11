PF investiga documentos e arquivos do Bolsa Família apreendidos em Ladário

As pessoas envolvidas responderão pelos eventuais crimes - Foto: Divulgação/PF

Documentos e alguns arquivos que estavam em computadores foram apreendidos pela equipe da Polícia Federal, que deflagrou na manhã desta terça-feira (12) a operação Sodalitia, em Ladário.

As investigações começaram em 2016, quando foi identificado que algumas pessoas poderiam estar recebendo indevidamente o beneficio Bolsa Família e a partir daí, as investigações foram ampliadas.

Segundo o site Diário Corumbaense, as irregularidades detectadas envolveriam o não-preenchimento dos requisitos necessários para ter direito ao recebimento do benefício assistencial do Governo Federal, devido à falta de fiscalização da situação socioeconômica dos requerentes, que deveria ser feita pela Prefeitura da cidade. Porém, até o momento, não há informação de quantas pessoas estariam envolvidas no caso.

O delegado da PF, Iuri de Oliveira, diz que as pessoas envolvidas responderão pelos eventuais crimes, mas vai depender da situação que a investigação constar ao longo do que será analisado a partir dos documentos apreendidos.

A PF reforça que a operação não acarretará na suspensão do Bolsa Família ou de qualquer benefício ou serviço prestado pelo Município de Ladário. “Nesse momento, nenhum benefício será cancelado ainda que esteja irregular. Tudo será verificado e se for identificado algum tipo de irregularidade vamos tomar medidas judiciais ou administrativas cabíveis. Essa operação de maneira alguma irá parar o atendimento da Assistência Social de Ladário, que segue normalmente”, finalizou o delegado da PF, Iuri de Oliveira.