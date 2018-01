Pesquisa mostra que violência contra mulher cresce em dia de jogo de futebol

Os pedidos de socorro revelam os tristes fatos da violência contra a mulher no Brasil. - Divulgação

De janeiro a outubro do ano passado, o Ligue 180 fez mais de 960 mil atendimentos a mulheres em situação de violência. Em 2016, o número de ligações para o serviço superou 1,3 milhão.

Os pedidos de socorro revelam os tristes fatos da violência contra a mulher no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres.

Em entrevista à TV NBR, a secretária de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaes, disse que as políticas de enfrentamento à violência de gênero deve envolver toda a sociedade.

Até março, a secretária promete colocar em prática uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para combater a violência doméstica em dias de partidas.

Outra pesquisa financiada pela Secretaria da Mulher e realizada pela Universidade Federal do Ceará mostra que quatro em cada 10 mulheres que cresceram em um lar violento disseram sofrer o mesmo tipo de violência na vida adulta.

Ainda de acordo com o estudo, uma em cada cinco mulheres teve contato com algum tipo de violência doméstica na infância ou na adolescência; 23% afirmaram ter lembranças da mãe sendo agredida e 13% sabem que a mãe do parceiro também sofreu algum tipo de agressão.

Os dados do Ligue 180 são encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública de cada Estado e são utilizados para a formulação de políticas públicas.