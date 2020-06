Pescadores que faziam arrastão em Rio Miranda são surpreendidos por PMA, mas fogem do local

Os dois infratores foram surpreendidos, armando uma rede de pesca (petrecho ilegal) - (Foto: Divulgação/PMA)

Dois pescadores foram surpreendidos nesta madrugada de hoje (25) praticando pesca predatória no Rio Miranda. Eles foram pegos em flagrante pela Polícia Militar Ambiental de Jardim (PMA) quando realizavam fiscalização no município de Guia Lopes da Laguna, a 30 km da cidade, e surpreenderam dois pescadores armando redes no rio.

Os dois infratores foram surpreendidos, armando uma rede de pesca (petrecho ilegal) e, ao avistarem o farol da equipe, eles empreenderam fuga pela mata, abandonando o petrecho proibido que armavam na pescaria predatória. Apesar de diligências, os indivíduos não foram localizados. No local, a PMA ainda retirou mais duas que os fugitivos já tinham armado. Os homens iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum peixe. Os petrechos foram apreendidos.

A polícia consegui apreender os itens deixados para trás - (Foto: PMA)

Esse tipo de fiscalização preventiva é fundamental e tem sido prioritária nos trabalhos preventivos à pesca predatória da PMA, pois a retirada desses petrechos ilegais dos rios impede a degradação dos cardumes, tendo em vista o alto poder de captura destes tipos de petrechos. Além disso, é muito difícil a prisão dos elementos que se utilizam desses petrechos ilegais, em virtude do pouco tempo que levam para armar e conferir os peixes capturados pelas redes, ficando pouco tempo expostos. Mais difícil ainda porque armam normalmente à noite, como foi o caso dos dois infratores fugitivos.