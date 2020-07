Pescador é preso e autuado em quase R$ 4,5 mil por pesca predatória

DETRAN Operação Pátio Zero: Mais 300 veículos estão disponíveis em leilão do Detran-MS

CORONAVÍRUS Com ampliação de leitos de UTI’s no Estado, Saúde divulga novo mapa hospitalar

CORONAVÍRUS Mato Grosso do Sul tem 228 mortes por coronavírus e 16.637 casos confirmados

CORONAVÍRUS Mato Grosso do Sul registra isolamento abaixo dos 50% no fim de semana

AGEPEN Agepen divulga boletim diário com casos positivos de Covid-19 no sistema prisional

Enquete

Você é a favor do retorno da volta as aulas presenciais em Mato Grosso do Sul?

Sim Não Votar Resultados