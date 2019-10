Perícia identifica homem assassinado em 2016 por meio de impressão digital

As peritas realizaram nova pesquisa no último dia 16 de outubro - Foto: Divulgação

Perícia datiloscópica identificou o corpo de um homem de 44 anos, encontrado às margens do Rio Aquidauana, nas proximidades do Pesqueiro Sarará, em 26 de junho de 2016. Com a identificação da vítima, teve início uma nova fase da investigação.

Conforme o delegado Jackson Frederico Vale, que assumiu as investigações, trata-se de Nilton Cezar Matheus Tinoco, que foi vítima de esgorjamento. A identificação segundo ele, se deu pela persistência das peritas papiloscopistas Érika Gehre Dantas Torres e Giselia Subtil Maldonado.

Na época dos fatos, foram coletadas as impressões digitais e encaminhadas ao Núcleo de Perícias do Instituto de Identificação do Mato Grosso do Sul, onde foi realizada pesquisa e inserção no Sistema Automatizado de Impressões Digitais de Mato Grosso do Sul (AFIS/MS). “Naquela ocasião o confronto com as digitais cadastradas no banco deu negativo”, explica.

As peritas realizaram nova pesquisa no último dia 16 de outubro, das impressões digitais coletadas do cadáver, e mais uma vez inseriram no Sistema AFIS. “Confrontados com os candidatos com marcação dos pontos característicos mais aproximados apresentados pelo sistema, ficou constatado que as impressões digitais são convergentes com as de Nilton Cezar Matheus Tinoco”, relata o delegado.

Segundo Jackson, não havia qualquer registro do desaparecimento da vítima, o que contribuiu para o atraso na elucidação do caso. “O cadáver era uma incógnita, tanto para a sociedade, quanto para o meio policial”, lembra.