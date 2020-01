Pelo telefone, bombeiro orienta pai e ajuda salvar bebê engasgado em Corumbá

A viatura de salvamento e resgate se deslocava para a residência - Foto: Reprodução

Na noite desta terça-feira (28), um homem ligou para o corpo de bombeiros pedindo ajuda, pois seu filho, recém-nascido de 20 dias, havia engasgado tomando remédio em Corumbá. O pai seguiu as orientações por telefone e conseguiu salvar o bebê.

Segundo o site Diário Corumbaense, pai disse ao militar que o filho estava ficando com os lábios roxo. Com calma, o atendente orientou o pai a fazer uma técnica para desobstruir as vias aéreas do bebê enquanto a viatura de salvamento e resgate se deslocava para a residência.

Com a orientação, o pai conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança e ao chegar na casa, a equipe dos bombeiros constatou que o bebê já respirava bem e não foi preciso encaminhá-lo para atendimento médico.