Pedreito tenta intimidar ex-mulher durante registro de ocorrência e acaba preso

Um ajudante de pedreiro, de 33 anos, foi preso em flagrante ao tentar intimidar a ex-mulher durante registo de ocorrência na manhã desta quarta-feira (30), em Bataguassu.

Conforme relatos da vítima, o casal se separou há 8 meses, após um relacionamento de seis anos. Com o rompimento, a mulher procurou a Justiça para pedir pensão alimentícia para os dois filhos em comum e desde então passou a ser agredida, perseguida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro.

No início da manhã desta quarta, a mulher foi avisada por amigos que o ex-marido e a atual namorada dele estavam procurando por ela dizendo que iriam matá-la. Ao sair em frente a casa onde mora, a vítima se deparou com o acusado que chegava ao local no carro da atual namorada, empunhando uma faca.

A vítima tentou impedir o ajudante de pedreiro de descer do carro, segurando a trava da porta, torceu o braço dele e conseguiu tomar a faca. Após ser desarmado o acusado desceu do veículo e com um puxão de cabelo derrubou a ex-companheira no chão e passou a agredi-la com socos e pontapés. A ex sogra, que estava no imóvel, saiu em defesa da filha e também foi agredida pelo acusado, que ainda passou com o carro por cima do pé dela.

Após conseguirem se desvencilhar do acusado, as vítimas foram até a Delegacia da Polícia Civil da cidade, sendo seguidas pelo acusado, que ficou passando em frente à unidade policial enquanto elas aguardavam atendimento, contrariando decisão Judicial que determina que fique distante da ex-mulher por no mínimo 100 metros.

Enquanto registravam a ocorrência, novamente o acusado passou em frente à delegacia, em baixa velocidade, na tentativa de intimidar as vítimas. Nesse momento, o investigador que realizava o atendimento das vítimas abordou e prendeu o ajudante de pedreiro em flagrante por descumprimento de medidas protetivas.