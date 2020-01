Pedreiro morre após ser atingido na cabeça por laje de portão

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas - Foto: Rones Cezar/Alvorada Informa

Reginaldo Alves de 47 anos morreu na manhã desta quarta-feira (29) após cair uma laje de portão em cima de sua cabeça em Nova Alvorada do Sul.

Segundo o site Alvorada Informa, o pedreiro estava terminando suas atividades em uma casa na Rua Homero Bruno no bairro Maria de lourdes, quando inesperadamente a laje do portão veio ao solo atingindo frontalmente sua cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Francisca Ortega da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo está nas dependências do hospital onde aguarda pelos trâmites legais. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.