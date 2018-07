Paróquia Santo Antônio é invadida e vandalizada na madrugada desta terça-feira

"Com o coração dolorido, mas firme em Jesus já tomamos todas as providências necessárias. Dia 19 de julho, quinta-feira, as 19h, faremos com nosso Arcebispo uma Missa de desagravo" informou Padre Odair Costa na mensagem - Foto: Reprodução WhatsApp

A Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio é a sé arquiepiscopal da Arquidiocese de Campo Grande. É o templo da Paróquia de Santo Antônio, criada em 7 de abril de 1912, segundo o Wikipedia.

Em mensagem consternada publicada nas redes sociais da Paróquia Santo Antônio o padre Odair Costa comunicou a comunidade o ato de vandalismo que aconteceu na madrugada de hoje, 17, e convidou todos para a missa de reparação da injúria, na quinta-feira, 19, às 19h.

“FERIRAM NOSSO SAGRADO

Machucaram o nosso coração.

Infelizmente preciso informar publicamente, que nesta madrugada do dia 17 de julho de 2018, arrombaram nosso Templo e, provavelmente em busca de valor financeiro, destruíram nosso Sagrado, nosso maior BEM.

Arrebentaram e destruíram o nosso SACRÁRIO. Deus tenha misericórdia e compaixão desta pessoa. Com o coração dolorido, mas firme em Jesus já tomamos todas as providências necessárias.

Dia 19 de julho, quinta-feira, às 19h, faremos com nosso Arcebispo uma Missa de desagravo.

Padre Odair Costa

Cura da Catedral”

A igreja fica localizada na Rua Lydia Baís, na região central de Campo Grande.

Até o fechamento da matéria não conseguimos contato com o padre na Paróquia Santo Antônio para mais informações.