Para Siufi, vítimas de João de Deus precisam de acompanhamento psicológico

Diante da comoção nacional envolvendo denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus, o deputado estadual Paulo Siufi (MDB) usou a tribuna para falar da necessidade de um acompanhamento psicológico para as vítimas. “Mais importante do que a prisão do psicopata é a ajuda que essas mulheres precisam”, disse o parlamentar nesta quinta-feira (13).

O Ministério Público Estadual de Goiás já protocolou o pedido de prisão preventiva de João de Deus, após a força-tarefa criada pelo órgão receber mais de 250 denúncias. Siufi comentou vários depoimentos publicados pela imprensa. "Em busca de cura, centenas de pessoas viajaram para Abadiânia, em Goiás, onde João de Deus fazia os atendimentos espirituais. Classifico como mostro um homem que usa da fragilidade para cometer o abuso. Muitas devem ser as vítimas que cometeram suicídio, trocaram a opção sexual ou vivem dependentes de drogas químicas”.

Em aparte, Mara Caseiro (PSDB) cobrou justiça. “Ele merece prisão perpétua. A sociedade clama para que esse psicopata responda por cada ato que cometeu”, desabafou. A instituição em que o líder religioso atende foi fundada em 1976. Pessoas de vários países o procuravam para resolver problemas de saúde de diversos tipos. O local ficou conhecido porque artistas internacionais, políticos e atores brasileiros o frequentavam em busca de cura para enfermidades.

Ao final do discurso, Siufi se despediu dos colegas e funcionários da Assembleia Legislativa. Ele recebeu o carinho dos parlamentares, que fizeram questão de ressaltaram suas qualidades e atuação no Parlamento.