Para devolver carro da ex, homem apanha em pátio do supermercado de Campo Grande

O estacionamento do supermercado foi palco da agressão ao ex-marido - REPRODUÇÃO

Outro caso de briga no ambiente de trabalho, supermercado e envolvendo relacionados terminados. Na tarde de ontem, uma mulher foi até o Mercado Pires, na Avenida Tamandaré, retomar o carro Renault Sandero que estava com o ex-marido, que trabalha no local.

Segundo o registro, o carro está no nome dela e diante da negativa do ex-marido, ela partiu para agressões. Muitos tapas, arranhões e até mesmo a camisa rasgada, chamaram a Polícia para remediar a situação. Todos foram encaminhados à delegacia e o carro retornou para a dona.