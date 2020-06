Para conter fuga de infratores, Polícia Ambiental realiza operação com auxílio de helicóptero

A PMA informou que os drones têm facilitado nas apreensões - (Foto: Divulgação/PMA)

Após a fuga de pescadores na cidades de Porto Murtinho, Bela Vista, Bataguassu e Jardim, o tenente-coronel José Carlos Rodrigues solicitou o apoio de um helicóptero para aumentar o índice de captura dos criminosos na operação Corpus Christi. A aeronave permanecerá até o fim da operação na segunda-feira (15).

Os drones que já são conhecidos dos pescadores estão servindo como prevenção, porém, os infratores estão fugindo também só de ouvirem o barulho do aparelho ao longe, com medo de serem filmados e identificados. A PMA informou que os drones têm facilitado nas apreensões.

Imagens áreas da operação - Foto: Divulgação/PMA

Nesta operação, os policiais tem conseguido prender os infratores pescando com petrechos com alto poder de captura, como redes e tarrafas, sem que eles tenham conseguido capturar nenhum pescado, pois as equipes têm chegado em início das pescarias ilegais.