Para aprimorar serviços prestados, juiz realiza visitas em presídios do interior de MS

Com o intuito de conhecer a realidade de cada unidade penal do interior de Mato Grosso do Sul e estreitar a comunicação entre o Poder Judiciário e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o juiz titular da Vara de Execução do Interior (VEPIn), Luiz Felipe Medeiros Vieira, está realizando visitas pessoalmente.

Nesta semana foi a vez dos estabelecimentos penais de regimes fechado, semiaberto e aberto do município de Amambai. O objetivo é conhecer as instalações estruturais e os projetos desenvolvidos com os reeducandos.

Até o momento já foram visitadas unidades penais das cidades de Bataguassu, Coxim, Corumbá, Ivinhema, Jardim, Jateí, Ponta Porã e Três Lagoas. As próximas visitas serão realizadas nas cidades de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti.

O titular da VEPIn destacou que, no decorrer deste ano, pretende conhecer todas as unidades prisionais do interior e conversar pessoalmente com cada diretor. “Após as visitas, vou me reunir com os dirigentes da Agepen para decidirmos de que forma podemos aprimorar e integrar ainda mais os trabalhos”, afirmou o juiz Luiz Felipe.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, é de extrema importância essa aproximação do Poder Judiciário com as unidades prisionais do estado. “Além de conhecerem as demandas e os trabalhos desenvolvidos com os custodiados, podemos unir forças e buscar parcerias para oferecer um cumprimento de pena ainda mais digno e eficaz”, ressaltou o dirigente.