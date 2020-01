Padrasto que estuprou enteada de 12 anos e agrediu esposa em seguida é preso

Homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde deste domingo (26), em Camisão, distrito de Aquidauana, suspeito de estuprar a enteada de 12 anos, agredir e ameaçar de morte a esposa, de 36 anos - Foto: Imagem meramente ilustrativa

Na tarde de ontem (26), um homem, 25, foi detido pela PM em Camisão, distrito de Aquidauana, acusado de estuprar a enteada, 12, e agredir com socos a sua esposa, 36.

Conforme as informações prestadas pela mulher, o caso aconteceu após eles saírem para almoçar na casa de parentes. Quando chegou em casa, o marido estava descontrolado, pedindo para a enteada se deitar com ele. O suspeito teria ameaçado a mulher e alegou que mataria a menina caso ela 'se metesse'. A mãe tentou intervir, mas o homem pegou uma faca e a expulsou do quarto. Ela se afastou por alguns minutos com os dois filhos do atual casamento e voltou em seguida.

Quando entrou no quarto, flagrou o homem seminu cometendo o estupro. Quando tentou evitar o ato, o homem trancou a mulher no quarto e passou a bater na mulher com socos, além de tentar enforcá-la. A vítima se defendeu e acionou a PM que esteve no local e prendeu o autor.

Conforme relato da vítima, ele já a agrediu em outras ocasiões, além de já ter estuprado a menina há cerca de um ano. A mãe alegou que não denunciou o marido, pois o agressor tinha demonstrado arrependimento.

Com informações do portal O Pantaneiro.