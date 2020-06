"Paçoquinha" de maconha gera perseguição, dano e registro policial

O total de maconha apreendido equivale a esta embalagem e - REPRODUÇÃO

Uma patrulha da PM, na tarde desta sexta-feira (26), perseguiu e prendeu um rapaz de 18 anos na rua Barão de Ubá, no Tiradentes. A ocorrência teve início às 18h e terminou às 20h48, hora do registro na delegacia.

Segundo os registros, após ver a viatura passando na rua, o rapaz não atendeu a abordagem e fugiu com sua bicicleta, sendo perseguido pela patrulha. Após algumas quadras, ele abandona a bicicleta e entra em um bar. Detalhe que a viatura passou por cima da bicicleta e teria causado arranhões no para-choque.

Dentro do bar, o fugitivo teria jogado fora algumas coisas do bolso e foi alcançado pelos policiais. Descobriram que ele tinha passagem policial por tráfico, motivo pelo qual teria corrido da abordagem, e encontraram cinco porções de maconha com ele. Não é dito se em forma de baseado ou trouxinhas. Totalizou 27,7 gramas, equivalente a uma embalagem de paçoquinhas. Logo, o porte foi enquadrado como de uso pessoal. Ele foi algemado e levado de camburão para a delegacia de Polícia do Tiradentes.

Para determinar se uma droga se destina a consumo pessoal, a lei de 2006 prevê que o juiz pode observar a natureza e a quantidade dela, além do local e as condições em que se desenvolveu a prisão, assim como devem ser levadas em consideração as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do suspeito. A ocorrência levou mais de três horas, desde a abordagem até à entrega na delegacia, aproximadamente, para apreensão do rapaz e da paçoquinha de maconha.