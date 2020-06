Operação Tamoio II: PRF apreende 25,7 toneladas de maconha em Naviraí

Após pesagem, foram apreendidos 25.742 Kg de maconha e 26 Kg de skunk - (Foto: Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou nesta quarta-feira (24), em Naviraí, mais uma grande apreensão de drogas no Mato Grosso do Sul. Durante a Operação Tamoio II, os policiais rodoviários federais flagraram uma carreta carregada com 25.742 Kg de maconha.



A equipe fazia fiscalização no km 130 da BR-163, quando abordou um caminhão Volvo/NH12 carregado com madeira. Os policiais fiscalizaram o veículo, quando descobriram que uma camada da madeira escondia os tabletes da droga.



Após pesagem, foram apreendidos 25.742 Kg de maconha e 26 Kg de skunk.



O motorista, de 42 anos, declarou ter pego a carreta carregada em Amambai com destino a Santana de Parnaíba. Disse também que receberia R$ 8 mil pelo transporte. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Civil em Naviraí.