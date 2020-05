Operação prende quadrilha que pretendia levar drogas de MS para MG

Após investigações, o Gaeco assumiu as investigações e assumiu a operação hoje - Foto: Divulgação/Gaeco

Os mandados de busca e prisão desencadeado na manhã de hoje (26) pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na manhã de hoje (26), prendeu 28 pessoas em Rio Brilhante, Ponta Porã, Três Lagoas, Dourados e Antônio João em MS. Em Minas Gerais até o momento houve prisão em Uberlândia.

Como já noticiado mais cedo pelo portal A Crítica, a informação é que a droga seria traficada para Minas Gerais e abasteceria os municípios de Uberlândia, Uberaba, Araguari, Araxá e Ituiutaba. A quadrilha operava a rota Ponta Porã-Uberlândia que mandava a maconha produzida no Paraguai. Após investigações, o Gaeco assumiu as investigações e assumiu a operação hoje.

Histórico - Na sexta-feira passada (22), um dos líderes da quadrilha trocou tiros com agentes do DOF e acabou morto, em uma perseguição que aconteceu na rodovia MS-462.

O traficante seguia em caminhonete Ford Ranger roubada com direção ao Paraguai quando recebeu ordem de parada. Ele fugiu e durante a perseguição atirou na direção da viatura policial. Durante a fuga, perdeu o controle da direção e caiu na ribanceira. Durante a troca de tiros ele foi atingido com um tiro de fuzil, mas morreu ao dar entrada no hospital de Maracaju.

É o segundo integrante que morreu após trocar tiros com a polícia. Em 1º de novembro do ano passado, ação conjunta de policiais militares de Goiás e Minas Gerais apreendeu carga de maconha que estava sendo levada para Uberlândia. Na ação, Rafael Colares, que escoltava a carga transportada em uma Fiat Strada roubada, teria atirado na direção dos policais, que revidaram. Ferido, ele morreu na hora.

"Fim da Rota" - O nome da operação se deve à prisão de todos os membros da organização.