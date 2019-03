Operação Luz na Infância cumpre mandados contra exploração sexual infantil em MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul participa nesta quinta-feira (28.3), da “Operação Luz na Infância 4”, que cumpre um mandado de prisão e seis de busca e apreensão em seis alvos no Estado. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MSP) e envolve policiais civis do Distrito Federal e de 26 Estados. Desde as primeiras horas da manhã, as equipes procuram acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do MJSP e pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

As ações simultâneas mobilizam um efetivo de mais de 1.500 policiais em todo o país. A ação desencadeada é decorrente de cooperação mútua entre a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Operações, ambas vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do MJSP. Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), oferecendo cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da Operação Luz na Infância.