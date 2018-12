Operação de fim de ano contará com reforço no efetivo de policiais

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações - Divulgação

Toda a região central e as principais vias da Capital como Euclides da Cunha, Mato Grosso, Júlio de Castilho, além de municípios do interior contarão com reforço das forças policiais a partir desta segunda-feira, dia 03 de dezembro.

É a operação Boas Festas, que contará com um aumento no efetivo de todas as forças, com o objetivo de proporcionar mais segurança à população. O governador Reinaldo Azambuja prestigiou o lançamento oficial, na manhã desta segunda-feira.

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Carlos Videira explicou quais as novidades neste ano.

O comandante da PM, Coronel Waldir Ribeiro Acosta explicou que o reforço do policiamento neste período que compreende o Natal e o Ano Novo será feito na Capital e também em todo interior.

Entre as ações previstas estão rondas ostensivas, ações educativas e preventivas de policiamento comunitário, que serão realizadas por equipes de motos, viaturas quatro rodas e policiamento montado.

Os locais escolhidos foram definidos por meio de levantamentos estatísticos realizados pelas forças policiais, através do serviço de inteligência e em consulta as associações. O policiamento começa nesta segunda e segue até o dia 4 de janeiro de 2019.