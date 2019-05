Operação da Polícia Civil cumpre mandados contra quadrilha especializada em roubos de veículos a motoristas de aplicativos

Um dos endereços foi no Bairro Nogueira, onde um homem foi preso em posse de um aparelho de celular roubado ontem (5), no Bairro Moreninhas - Foto: Divulgação

Desde ás 5h da manhã de hoje (6), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), realiza a “Operação Inside”, que visa dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços utilizados por uma quadrilha especializada em roubos de veículos de motoristas de aplicativos. São 2 mandados de prisão e 2 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos.

Mandado de prisão no Bairro Nogueira, na Capital

Um dos endereços foi no Bairro Nogueira, onde um homem foi preso em posse de um aparelho de celular roubado ontem (5), no Bairro Moreninhas.

Ao todo, a quadrilha contava com 13 integrantes, sendo internos do sistema prisional, pelo menos 3 menores, e outros que atuavam nas ruas da Capital e cometiam os crimes. O cabeça da quadrilha é um integrante do sistema prisional e comandava as ações dos demais.