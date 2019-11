Operação cumpre 46 mandados de prisão contra integrantes de facções no Estado

A operação tem esse nome pelo fato de o GAECO ter identificado membros do PCC que possuem posição de comando dentro de seções da organização, tais como “Gerais dos Estados” e “Chefes de Disciplina” - Foto: Jornal da Nova

Foi realizada ontem (7) a Operação "Comando Fechado", para realizar o cumprimento de 46 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Aquidauana.

A intenção da operação é combater as organizações criminosas que atuam dentro e fora dos presídios, integrando ações criminosas, tráfico de drogas e roubos. Durante o dia de ontem, alguns dos alvos já haviam sido recolhidos em presídios federais devido a sua periculosidade.

A ação foi realizada por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do MS.

Comando Fechado

A operação tem esse nome pelo fato de o GAECO ter identificado membros do PCC que possuem posição de comando dentro de seções da organização, tais como “Gerais dos Estados” e “Chefes de Disciplina”.